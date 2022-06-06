Глава Луганской ОВА Гайдай: ситуация в Северодонецке для ВСУ ухудшается

По информации руководителя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, назначенного Киевом, положение украинской армии в Северодонецке становится всё хуже.

"Удалось провести контрнаступление и на некоторое время освободить почти половину города, но сейчас ситуация опять для нас ухудшилась", — рассказал Гайдай в эфире телеканала "Украина 24".

2 июня глава ЛНР Леонид Пасечник объявил об установлении контроля войск Республики на всей её территории, кроме Лисичанска и Северодонецка. Тогда же замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин проинформировал о планах окружить украинские подразделения, находящиеся в районе Северодонецка и Лисичанска.

А 4 июня глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил о критических потерях, которые понесли ВСУ, сражаясь за Северодонецк. По его словам, украинская армия в этом районе недосчиталась до 90% личного состава, и теперь вынуждена отступать в лисичанском направлении.