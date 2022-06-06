Воздушно-космические силы РФ уничтожили четыре пункта управления украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, российские военные во время выполнения боевой задачи применили высокоточные ракеты воздушного базирования.
"ВКС РФ поразили четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники", — сказал Конашенков на брифинге.
Ранее он заявлял, что армия РФ с помощью высокоточных ракет воздушного базирования большой дальности уничтожила производственные корпуса кузнечно-механического завода, которые находились на окраине населённого пункта Лозовая Харьковской области. Как отметил официальный представитель Минобороны, в этих помещениях осуществлялся ремонт бронетехники Вооружённых сил Украины.
ВС РФ проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.
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