Воздушно-космические силы РФ уничтожили завод, где ремонтировали повреждённую украинскую технику. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
На брифинге он пояснил, что предприятие находилось в Харьковской области. Российские военные использовали для удара высокоточные ракеты воздушного базирования большой дальности.
"На окраине населённого пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялись восстановление и ремонт бронетехники ВСУ", — сказал Конашенков.
Помимо этого, он добавил, что армия РФ уничтожила 15 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ.
Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры боевой работы фронтовых бомбардировщиков Су-34 во время специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ведомстве отметили, что российские лётчики обнаружили инфраструктуру ВСУ и поразили цель с помощью высокоточного оружия.
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