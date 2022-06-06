В Харьковской области ВКС РФ уничтожили завод, ремонтировавший технику ВСУ

Воздушно-космические силы РФ уничтожили завод, где ремонтировали повреждённую украинскую технику. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

На брифинге он пояснил, что предприятие находилось в Харьковской области. Российские военные использовали для удара высокоточные ракеты воздушного базирования большой дальности.

"На окраине населённого пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялись восстановление и ремонт бронетехники ВСУ", — сказал Конашенков.

Помимо этого, он добавил, что армия РФ уничтожила 15 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ.

Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры боевой работы фронтовых бомбардировщиков Су-34 во время специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ведомстве отметили, что российские лётчики обнаружили инфраструктуру ВСУ и поразили цель с помощью высокоточного оружия.