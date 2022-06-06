В Северодонецке ликвидирован первый наёмник из Бразилии, воевавший в рядах ВСУ

Ранее сообщалось о ликвидации четырёх иностранных наёмников — членов "Иностранного легиона", среди которых были граждане Франции, Германии, Нидерландов и Австралии.

Список уничтоженных наёмников, воевавших на стороне ВСУ в ходе спецоперации на Украине, пополнил бразильский военный по имени Андре Хака. Он был убит в Северодонецке, что подтвердил и его соотечественник Сандро Силва. По его словам, супруга Андре опознала тело мужа на фото. Сообщая сегодня об этом, "Военное обозрение" уточняет, что Андре Хака стал первым бразильцем, которой погиб в ходе СВО на украинской территории.

Он был членом "Иностранного легиона", прибыл воевать в рядах ВСУ в начале операции. Участвовал в боях в Харьковской и Киевской областях, в Донбасс был направлен в конце мая. 3 июня он принимал участие в съёмке репортажа для украинских СМИ, а 5 июня был уничтожен в Северодонецке.