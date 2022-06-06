Четыре наёмника "Иностранного легиона" ликвидированы в ходе СВО ВС РФ на Украине

Продолжается специальная военная операция на Украине. Многие иностранные наёмники, приехавшие воевать на стороне ВСУ, разочаровавшись в СВО, бегут из Украины и возвращаются к себе на родину.

Российская сторона неоднократно предупреждала о том, что расценивает членов "Иностранного легиона", участвующих в спецоперации на Украине, как уголовных и военных преступников, не относящихся к регулярной украинской армии и не имеющих права претендовать на статус военнопленных.

Издание "Военное дело" публикует данные об очередных уничтоженных в ходе боёв иностранных наёмниках — членах "Иностранного легиона". Список пополнили четыре человека, имевших гражданство Франции (Вилфрид Блерио), Австралии (Майкл О'Нил), Германии (Бьорн Бенямин Клавис) и Нидерландов (Рональд Вогелар).