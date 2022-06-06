Пушилин не исключил смертную казнь для британских наёмников в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Верховный суд Донецкой Народной Республики может приговорить британских наёмников к высшей мере наказания — смертной казни.

По словам Пушилина, 6 июня состоится заседание суда, который рассмотрит дело о британских наёмниках. У правоохранителей есть документы и доказательства, которые свидетельствуют о виновности граждан Великобритании в преступлениях, совершённых ими в Донбассе.

"Могу говорить, что, согласно статьям, которые им предъявлены, я не исключал бы высшую меру наказания, но решение будет принимать суд", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

Что касается украинских националистов, то их будут судить в рамках международного трибунала. Глава ДНР отметил, что суд будет проходить в открытом режиме. На заседаниях разрешено присутствие представителей западных стран.