Глава ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения украинских СМИ о том, что он якобы получил ранение в Красном Лимане.
"Всё в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были сегодня в Мариуполе. Было подписание о побратимстве между Мариуполем и Санкт-Петербургом, с Александром Дмитриевичем (Бегловым. — Прим. ред.) чувствуем себя вполне хорошо", — сказал Пушилин в беседе с RT.
Ранее украинские средства массовой информации со ссылкой на советника главы МВД Виктора Андрусива сообщили, что глава Донецкой Народной Республики был ранен в Красном Лимане.
В субботу, 28 мая российская армия выбила Вооружённые силы Украины из Лимана. Возле населённого пункта Яровая
военнослужащие армии РФ захватили крупную партию гранатомётов и мин, которые поставили Украине страны Североатлантического альянса.
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Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.