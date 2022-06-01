Пушилин не подтвердил информацию о своём ранении в Красном Лимане

Глава ДНР Денис Пушилин опроверг сообщения украинских СМИ о том, что он якобы получил ранение в Красном Лимане.

"Всё в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга были сегодня в Мариуполе. Было подписание о побратимстве между Мариуполем и Санкт-Петербургом, с Александром Дмитриевичем (Бегловым. — Прим. ред.) чувствуем себя вполне хорошо", — сказал Пушилин в беседе с RT.

Ранее украинские средства массовой информации со ссылкой на советника главы МВД Виктора Андрусива сообщили, что глава Донецкой Народной Республики был ранен в Красном Лимане.

В субботу, 28 мая российская армия выбила Вооружённые силы Украины из Лимана. Возле населённого пункта Яровая

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