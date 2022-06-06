Сивков: "Серьезного сопротивления ВСУ уже не будет"

Сопротивление и моральный дух украинских войск подорваны за счёт успехов в СВО российской армии.

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, Северодонецк был освобождён объединёнными войсками всего за несколько дней, а это говорит об ослаблении боевиков.

Сейчас ВС РФ с силами Донбасса хочет закончить действия по освобождению Лисичанска и разгрому группировки ВСУ в районе Авдеевки, отметил обозреватель.

"Серьёзного сопротивления, как в первые дни, уже не будет", — цитирует Сивкова, телеканал "360".

Он подчеркнул, что моральный дух бандеровцев уже подорван. Кроме того, российские войска выбили самые подготовленные кадровые части боевиков ВСУ.

Аналитик также считает несостоятельными постоянные разговоры о контрнаступлении армии Украины. Для этого нужно иметь хотя бы какое-то преимущество в воздухе, которого у ВСУ не было и нет.