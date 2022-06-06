Сопротивление и моральный дух украинских войск подорваны за счёт успехов в СВО российской армии.
Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.
По его словам, Северодонецк был освобождён объединёнными войсками всего за несколько дней, а это говорит об ослаблении боевиков.
Сейчас ВС РФ с силами Донбасса хочет закончить действия по освобождению Лисичанска и разгрому группировки ВСУ в районе Авдеевки, отметил обозреватель.
"Серьёзного сопротивления, как в первые дни, уже не будет", — цитирует Сивкова, телеканал "360".
Он подчеркнул, что моральный дух бандеровцев уже подорван. Кроме того, российские войска выбили самые подготовленные кадровые части боевиков ВСУ.
Аналитик также считает несостоятельными постоянные разговоры о контрнаступлении армии Украины. Для этого нужно иметь хотя бы какое-то преимущество в воздухе, которого у ВСУ не было и нет.
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