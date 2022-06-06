Авидзба: боевиков ВСУ затягивают в "мешок" под Авдеевкой

Освободительные войска ведут подготовку к штурму Авдеевки, превращенной ВСУ в укрепрайон.

Об этом сообщил командир бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба.

По его словам, за Авдеевку объединённые силы еще не принялись, пока подготавливаются плацдармы и затягивается побольше боевиков "в мешок".

"Всё идет по плану, не форсируя событий. Артиллерией разносим их укрепрайоны, выбиваем технику. Все это происходит благодаря грамотным действиям российской армии и наших ребят, которые за восемь лет уже набили руку. Поэтому всё идет хорошо", — говорит комбриг "Абхаз".

Он призвал не требовать быстрого продвижения по территории, поскольку это чревато неоправданными человеческими потерями солдат и мирных граждан.

Авидзба отметил, что необходимо сопоставлять всю линию фронта, собственные возможности и правильно распределять их. А от неграмотных действий могут погибнуть немало гражданских лиц, добавил командир.