Минобороны РФ призвало Вооружённые силы Украины не защищать киевский режим, во главе которого стоят националисты, и сложить оружие.
"Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни. Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру и прекратить бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни", — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он добавил, что всем украинским военным и участникам теробороны, которые добровольно сложат оружие, гарантируется "достойное обращение и возвращение к своим семьям".
В понедельник, 6 июня Конашенков сообщил, что армия России завершает освобождение Святогорска. Ранее силы ДНР и ЛНР взяли под контроль сёла Зелёный Гай и Петровское.
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