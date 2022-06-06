Минобороны РФ призвало ВСУ не защищать киевский режим и сложить оружие

Минобороны РФ призвало Вооружённые силы Украины не защищать киевский режим, во главе которого стоят националисты, и сложить оружие.

"Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни. Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру и прекратить бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни", — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что всем украинским военным и участникам теробороны, которые добровольно сложат оружие, гарантируется "достойное обращение и возвращение к своим семьям".

В понедельник, 6 июня Конашенков сообщил, что армия России завершает освобождение Святогорска. Ранее силы ДНР и ЛНР взяли под контроль сёла Зелёный Гай и Петровское.