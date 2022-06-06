Минобороны: ВС России завершают освобождение Святогорска в ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС России завершают освобождение Святогорска в Донецкой Народной Республике.

"Российские вооружённые силы завершают освобождение города Святогорск Донецкой Народной Республики и окружающей его территории", — сказал генерал-майор в ходе брифинга.

По данным российского ведомства, украинские боевики взорвали мост через реку Северский Донец с целью не допустить отступление членов батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады. При этом около 80 военных переплыли водоём, заявил Конашенков. Он подчеркнул, что ВС РФ не атаковали солдат, которые оставили позиции.

Ранее сообщалось, что силы ДНР и ЛНР взяли под контроль сёла Зелёный Гай и Петровское.