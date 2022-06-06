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Политолог Баширов поймал Зеленского на вранье о Северодонецке

Силовые структуры

Изначально украинским военным было приказано оставить Северодонецк. Затем в Киеве приняли решение перебросить в город наёмников и элитный спецназ для уличных боёв. Политический эксперт Марат Баширов прокомментировал противоречия киевского режима и отметил, что на теме Северодонецка пытаются "пропиариться все, кому не лень".

Политолог Баширов поймал Зеленского на вранье о Северодонецке

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл на фронт. Однако, по мнению Баширова, глава киевского режима появился там "чисто для пиара", поскольку именно сейчас у Незалежной острая нужда в хороших новостях.

Командование ВСУ говорит, что необходимо отвести войска от Северского Донца и с промзоны, так как они не смогут вернуть жилые кварталы Северодонецка. Однако Зеленский убеждает, что ВСУ продолжают удерживать город.

Союзные войска России и Народной милиции взяли под контроль жилые районы города, а остатки украинской группировки засели на заводе "Азот".

"Мы туда не рвёмся напролом. Мы действуем осмысленно, чтобы не нести лишние потери. <...> Это вопрос двух недель, Лисичанск окружат, и судьба северодонецкой группировки будет точно такой же, как в Мариуполе", — заключил Баширов в беседе с "МК".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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