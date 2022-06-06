Политолог Баширов поймал Зеленского на вранье о Северодонецке

Изначально украинским военным было приказано оставить Северодонецк. Затем в Киеве приняли решение перебросить в город наёмников и элитный спецназ для уличных боёв. Политический эксперт Марат Баширов прокомментировал противоречия киевского режима и отметил, что на теме Северодонецка пытаются "пропиариться все, кому не лень".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лично прибыл на фронт. Однако, по мнению Баширова, глава киевского режима появился там "чисто для пиара", поскольку именно сейчас у Незалежной острая нужда в хороших новостях.

Командование ВСУ говорит, что необходимо отвести войска от Северского Донца и с промзоны, так как они не смогут вернуть жилые кварталы Северодонецка. Однако Зеленский убеждает, что ВСУ продолжают удерживать город.

Союзные войска России и Народной милиции взяли под контроль жилые районы города, а остатки украинской группировки засели на заводе "Азот".

"Мы туда не рвёмся напролом. Мы действуем осмысленно, чтобы не нести лишние потери. <...> Это вопрос двух недель, Лисичанск окружат, и судьба северодонецкой группировки будет точно такой же, как в Мариуполе", — заключил Баширов в беседе с "МК".