Жарихин: Зеленский решил "угробить" элитный спецназ ГУР в Северодонецке

5 июня Владимир Зеленский посетил Лисичанск. Президент Украины стал чаще бывать на передовых, чтобы удержать военных в окопах. Ещё одной причиной этому — сохранить Северодонецк и не повторить ситуацию с Мариуполем. Зеленский считает, что потеря этого города подорвёт авторитет властей.

Для сохранения Северодонецка туда был переброшен элитный спецназ ГУР. Главком украинской армии Валерий Залужный смотрит на ситуацию иначе и прагматично — для него важно сохранить личный состав, в то время как Зеленскому дана команда "воевать как можно дольше, не считаясь с потерями". Об этом заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Противостояние Залужного и Зеленского могут привести к потерям в ВСУ.

"Украинская власть <…> находится под прямым контролем со стороны Вашингтона. Думаю, та позиция, которую отстаивает Зеленский и которая согласована с Вашингтоном, она и победит", — цитирует Жарихина "МК".

Спецназ вряд ли поможет Киеву удержать Северодонецк, для них всё может закончится достаточно печально. Ведь иностранные наёмники и бойцы ЧВК ситуацию не спасли. Залужный считает, что войска от города лучше отвести.