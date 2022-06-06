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Северодонецк зачищен, бои идут на окраинах, в аэропорту и у Лисичанска

Силовые структуры

В ЛНР Северодонецк зачищен, бои идут на окраинах города, в аэропорту и на подступах к Лисичанску.

Северодонецк зачищен, бои идут на окраинах, в аэропорту и у Лисичанска

Об этом сообщает чрезвычайный и полномочный посол Республики в России Родион Мирошник.

В Северодонецке вся жилая застройка освобождена и зачищена союзными войсками. ВСУ выбиты почти полностью из промзоны и загнаны на "Азот". Замечены также и за "Азотом", на очистных сооружениях, сообщает Мирошник.

В аэропорту Северодонецка закрепились украинские формирования. Они заняли ряд зданий и из артиллерии бьют в восточную сторону.

В районе Лисичанска много пожаров на окраине и в центре города. Ближе к южному краю украинский режим подтянул подразделения "смертников" — группы, собранные из выпущенных рецидивистов и дезертиров, за которыми "приглядывает" спецназ ГУР.

"Собранный сброд обильно снабжают каким-то боевым наркотиком, предположительно бельгийского производства. Толку от них немного, но других нет" — пишет посол ЛНР.

Начались бои в Приволье. За последние дни уничтожено несколько точек скопления техники украинских боевиков. Лисичанск, вероятнее всего, будут освобождать одновременно с Северском.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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