В ЛНР Северодонецк зачищен, бои идут на окраинах города, в аэропорту и на подступах к Лисичанску.
Об этом сообщает чрезвычайный и полномочный посол Республики в России Родион Мирошник.
В Северодонецке вся жилая застройка освобождена и зачищена союзными войсками. ВСУ выбиты почти полностью из промзоны и загнаны на "Азот". Замечены также и за "Азотом", на очистных сооружениях, сообщает Мирошник.
В аэропорту Северодонецка закрепились украинские формирования. Они заняли ряд зданий и из артиллерии бьют в восточную сторону.
В районе Лисичанска много пожаров на окраине и в центре города. Ближе к южному краю украинский режим подтянул подразделения "смертников" — группы, собранные из выпущенных рецидивистов и дезертиров, за которыми "приглядывает" спецназ ГУР.
"Собранный сброд обильно снабжают каким-то боевым наркотиком, предположительно бельгийского производства. Толку от них немного, но других нет" — пишет посол ЛНР.
Начались бои в Приволье. За последние дни уничтожено несколько точек скопления техники украинских боевиков. Лисичанск, вероятнее всего, будут освобождать одновременно с Северском.
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