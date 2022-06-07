Редактор The Economist: Украина скоро останется без иностранной артиллерии

Вся артиллерия, которую Запад поставляет Украине, быстро выходит из строя на поле боя, рассказал редактор британского журнала The Economist Шашанк Джоши.

По словам главы авторитетного англоязычного издания, поставленные киевскому режиму странами-членами Североатлантического альянса гаубицы не получают необходимого обслуживания в рядах ВСУ, а потому быстро приходят в негодность. Джоши уточнил, что артиллерию вынуждены отправлять в Польшу для ремонта.

Подобное развитие событий довольно предсказуемо. Помимо того, что американские гаубицы гораздо менее выносливее российских, Украине дали только оружие, но не запчасти к нему. Кроме того, в украинских вооруженных формированиях отсутствуют специалисты, которые могли бы качественно обслуживать артиллерию.

В своём посте редактор утверждает, что украинские военные быстро осваивают западное оборудование, но проблемы с его эксплуатацией сводят на нет все усилия иностранных инструкторов.