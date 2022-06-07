ВС РФ и НМ ДНР взяли под контроль обширные территории по берегу Северского Донца

ВС РФ и НМ ДНР развивают наступают в районе Святогорска: город практически освобождён, о чём заявил накануне глава республики Денис Пушилин.

По данным издания "Военное обозрение", бойцам союзных войск удалось осуществить переход через Северский Донец к югу от Святогорска и создать плацдарм на западном (в географическом плане — южном) берегу, углубившись на несколько сотен метров. Украинские военные пока не успели создать здесь надёжных укреплений для развязывания серьёзных боевых действий.

По версии издания, создание плацдарма позволит союзным войскам РФ и ДНР перебраться через реку и начать продвигаться к Славянску с севера.

"При этом известно, что все обширные территории по левому (северному) берегу Северского Донца от Дроновки (к востоку от Ямполя) и Озёрного до непосредственно Святогорска перешли под контроль ВС РФ и НМ ДНР", — пишет источник.