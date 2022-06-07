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ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск

Силовые структуры

Союзными силами ВС РФ и ополчения ЛДНР был полностью освобождён Святогорск. Российские войска готовят плацдарм для наступления на Славянск.

ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск

Об окончательном взятии Святогорска сообщил портал "Русская весна" со ссылкой на военные источники. По информации издания, украинские боевики, которым удалось избежать плена, рассеяны. Сейчас российские подразделения проводят зачистку окраин населённого пункта.

ВСУ не смогли удержать подготовленный рубеж, несмотря на решение украинского командования подорвать мост через Северский Донец, чтобы избежать организованного отступления. Паникующие боевики преодолевали реку вплавь, и хотя по ним не вели огонь, есть сведения об утонувших.

Сейчас союзники заняты подготовкой плацдарма на южном берегу Северского Донца. По мнению рупора украинской пропаганды Алексея Арестовича, такое развитие событий означает, что уже в ближайшие дни Славянск будет полностью окружён.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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