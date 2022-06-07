Силы РФ и ЛНР отбили укреплённый пункт рядом с посёлком Боровское

Вооружённые силы РФ совместно с бойцами ЛНР отбили укреплённый пункт, расположенный неподалёку от посёлка Боровское. Об этом сообщает Народная милиция республики.

В ведомстве отметили, что украинские боевики даже не пытались держать оборону. Они бросили свои личные вещи и иностранную технику.

"Силы ЛНР и РФ отбили у украинских нацистов серьёзный укреплённый пункт под посёлком Боровское", — прокомментировали в Народной милиции ЛНР.

Кроме того, отмечается, что украинские солдаты в спешке отступили в жилую застройку, прикрывшись мирными жителями.

Военные из ЛНР обнаружили в оставленных боевиками ВСУ укреплениях блиндажи и пулемётные точки.

Населённый пункт Боровское расположен в 12 километрах к юго-востоку от Северодонецка на левом берегу Северского Донца. Это один из самых старых посёлков Луганской области.