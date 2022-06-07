Специальная военная операция ВС РФ на Украине продолжается. Наносятся высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и позициям украинской армии.
Сегодня, 7 июня, Вооружённые силы России нанесли артиллерийские удары по военным объектам ВСУ в городе Середина-Буда в Сумской области Украины, что подтвердил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. Обстрел был начат около 5 утра.
По данным издания "Русская Весна", поражены места дислокации украинских боевиков. О количестве жертв украинская сторона не сообщает.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.