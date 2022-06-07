СКР предъявил обвинение в военных преступлениях подполковнику ВСУ Александру Плотникову, который из артиллерии обстреливал гражданские объекты.
Об этом сообщил Следком РФ.
"Следователи СК РФ предъявили командиру второго самоходного артиллерийского дивизиона войсковой части А-3283 подполковнику Александру Плотникову обвинение по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение запрещенных средств и методов ведения войны). Плотников полностью признал вину, а также раскаялся в содеянном", — цитирует релиз РИА Новости.
Украинскому полковнику предъявлено окончательное обвинение, а значит, материалы скоро отправятся на рассмотрение в суд.
По сообщению Следственного комитета России, с 25 февраля по 10 марта полковник не раз отдавал приказы обстреливать жилые дома и соцобъекты ДНР из "самоходок" "Акация".
В результате обстрелов погиб ребенок и контузило женщину. Разрушено и повреждено много домов и объектов гражданской инфраструктуры. Ущерб превысил 24,8 млн руб., подытожило ведомство.
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