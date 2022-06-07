На Николаевско-Херсонском направлении Вооружённые силы РФ атаковали позиции украинской армии из тяжелых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк".
По данным Минобороны РФ, термобарические боеприпасы российских ТОС полностью разрушили укрепрайон ВСУ и заставили противника отступить. Выстрел одной установки "Солнцепёка" обладает такой разрушительной силой, что выжигает всё живое на площади в шесть футбольных полей, при этом температура горения составляет тысячу градусов Цельсия.
Ранее сообщалось, что армия России начала активно применять в Донбассе ТОС-1А "Солнцепёк", удары которых ломают психику у украинских военных и заставляют их бежать с поле боя от шквала огня.
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