Огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" прожарили оборону ВСУ под Херсоном

На Николаевско-Херсонском направлении Вооружённые силы РФ атаковали позиции украинской армии из тяжелых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк".

По данным Минобороны РФ, термобарические боеприпасы российских ТОС полностью разрушили укрепрайон ВСУ и заставили противника отступить. Выстрел одной установки "Солнцепёка" обладает такой разрушительной силой, что выжигает всё живое на площади в шесть футбольных полей, при этом температура горения составляет тысячу градусов Цельсия.

Ранее сообщалось, что армия России начала активно применять в Донбассе ТОС-1А "Солнцепёк", удары которых ломают психику у украинских военных и заставляют их бежать с поле боя от шквала огня.