Удары российской ТОС-1А "Солнцепёк" ломают психику у украинских военных

Армия России начала активно использовать в боях за Донбасс тяжёлые огнемётные системы "Солнцёпек", оснащённые термобарическими боеприпасами. Удары ТОС имеют такую разрушительную силу, что ломают психику у украинских военных.

Минобороны Украины опубликовало в Сети видеоролик о смертоносном эффекте "Солнцепёка", чтобы убедить Запад как можно быстрее направить Киеву американские реактивные системы залпового огня дальнего действия для противостояния российским ТОС. По данным телеканала CNN, подобные РСЗО способны стрелять шквалом ракет на сотни километров и представляют опасность не только для Вооружённых сил РФ в Донбассе, но и для территории России.

Однако президент США Джо Байден не торопится передавать украинской армии РСЗО, чтобы не злить российского лидера Владимира Путина. Ещё одной причиной неторопливости Запада в поставках оружия Киеву является тот факт, что Украина слишком быстро расходует западное вооружение. По расчётам США и их союзников, поставленного ранее оружия ВСУ должно было хватить на 1,5 года, однако уже сейчас украинские военные жалуются на отсутствие артподдержки и боевой техники.