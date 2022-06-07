Кнутов: ВС РФ сложнее всего уничтожить обученных НАТО военных ВСУ в Донбассе

Около 50 тысяч профессиональных бойцов ВСУ, прошедших обучение у военных НАТО, продолжают удерживать ряд укрепрайонов в Донбассе. По мнению военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, именно с этими военными сложнее всего "разобраться" российским войскам.

По его словам, уничтожение этих идеологически обработанных профессионалов приведёт к кадровым изменениям в рядах ВСУ, поскольку им на смену будут направлены резервисты без опыта ведения боевых действий.

"Им на смену придут резервисты, которых готовили пять дней, без нормальных командиров и понимания того, что надо делать. Несмотря на рост численности украинской армии, качество её будет падать, и большое количество резервистов начнет сдаваться. Таким образом, в Донбассе будет складываться переломная ситуация в течение месяца", — сказал Кнутов в интервью изданию "Украина.ру".

По мнению эксперта, ситуация в ВСУ назревает критическая, особенно в рядах теробороны, бойцы которой под различными предлогами отказываются идти на фронт.