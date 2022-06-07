Зеленский признал, что ВСУ уже не способны наступать

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ уступает России в плане военной техники, а значит, "не способны наступать".

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на британскую Financial Times.

"Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом", — сказал Зеленский на видеоконференции.

Также издание отмечает, что украинский лидер опять выразил готовность к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооружённые силы России выполнили главные задачи первого этапа — серьёзно снизили боевой потенциал ВСУ. Основной же задачей в Министерстве назвали освобождение ЛНР и ДНР.