Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ уступает России в плане военной техники, а значит, "не способны наступать".
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на британскую Financial Times.
"Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом", — сказал Зеленский на видеоконференции.
Также издание отмечает, что украинский лидер опять выразил готовность к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооружённые силы России выполнили главные задачи первого этапа — серьёзно снизили боевой потенциал ВСУ. Основной же задачей в Министерстве назвали освобождение ЛНР и ДНР.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.