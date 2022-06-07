Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий и министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин сообщили, что Варшава поставит Киеву оружие на сумму 630 миллионов долларов.
"Подобного контракта в польской оборонной промышленности не было последние 30 лет", — подчеркнул глава ведомства республики в ходе брифинга на военном заводе Huta Stalowa Wola.
Моравецкий отметил, что с отправкой вооружений на Украину финансово помогут члены Евросоюза. По мнению премьер-министра Польши, это оружие военные ВСУ используют на востоке страны.
Ранее историк Дмитрий Саймс сказал, что армия Украины способна быстро стать одной из самых сильных в мире из-за помощи западных лидеров. При этом пока они не поставляют Киеву дальнобойные вооружения, подчеркнул политолог.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.