Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что армия России и войска ЛНР начали массированное наступление на территории республики.
"Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов", — сообщил Кадыров.
Использование новых тактических приёмов позволяет гораздо эффективнее уничтожать технику и живую силу Вооружённых сил Украины, отметил он.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на сегодняшний день территория ЛНР освобождена на 97%. Что касается Северодонецка, то все жилые кварталы города полностью зачищены. Российские войска вытесняют противника из промышленной зоны, добавил Шойгу.
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