Шойгу заявил о 6489 сдавшихся в плен украинских военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что общее количество пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины превышает 6,4 тысяч.

По словам главы Минобороны, только за последние пять дней в плен сдались 126 украинских солдат.

Также Шойгу рассказал о ситуации в Донбассе. Он отметил, что армия России и силы ЛДНР освободили большую территорию Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе такие крупные города, как Красный Лиман и Святогорск.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день удалось освободить 97% территории ЛНР. Что касается Северодонецка, то все жилые кварталы города полностью зачищены. Российские войска вытесняют противника из промышленной зоны, добавил Шойгу.