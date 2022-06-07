Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что общее количество пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины превышает 6,4 тысяч.
По словам главы Минобороны, только за последние пять дней в плен сдались 126 украинских солдат.
Также Шойгу рассказал о ситуации в Донбассе. Он отметил, что армия России и силы ЛДНР освободили большую территорию Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе такие крупные города, как Красный Лиман и Святогорск.
Министр подчеркнул, что на сегодняшний день удалось освободить 97% территории ЛНР. Что касается Северодонецка, то все жилые кварталы города полностью зачищены. Российские войска вытесняют противника из промышленной зоны, добавил Шойгу.
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