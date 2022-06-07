В здании СБУ в Мариуполе обнаружены тактические мишени США

В штаб-квартире СБУ в освобождённом Мариуполе обнаружены ростовые мишени Viking Tactics производства США.

Мишени нарисованы с детализацией скелета и внутренних человеческих органов, сообщило издание РИА Новости.

Такие ростовые мишени используют, как правило, при стрелковой подготовке. Самые дорогие и качественные мишени используют при подготовке снайперов.

Стрелки, подготовленные при помощи найденных в Службе безопасности Украины мишеней, в теории могли стрелять не просто в жертву, но и целиться в определённый внутренний орган, чтобы нанести пострадавшему строго конкретное ранение. Ну или оставить целым "нужный" кому-то орган...