В штаб-квартире СБУ в освобождённом Мариуполе обнаружены ростовые мишени Viking Tactics производства США.
Мишени нарисованы с детализацией скелета и внутренних человеческих органов, сообщило издание РИА Новости.
Такие ростовые мишени используют, как правило, при стрелковой подготовке. Самые дорогие и качественные мишени используют при подготовке снайперов.
Стрелки, подготовленные при помощи найденных в Службе безопасности Украины мишеней, в теории могли стрелять не просто в жертву, но и целиться в определённый внутренний орган, чтобы нанести пострадавшему строго конкретное ранение. Ну или оставить целым "нужный" кому-то орган...
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