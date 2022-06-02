Генерал СБУ: "Пора договариваться, пока не потеряли очередные области"

Киеву уже пора переходить к дипломатии по завершению спецоперации, пока Армия России не взяла под контроль очередные области Украины.

Об этом сообщил бывший начальник СУ СБУ Василий Вовк.

Он убеждён, что РФ не отказывается от плана по созданию Новороссии, куда вошёл бы Юго-восток Украины.

По словам силовика, Владимир Зеленский опять говорил, что всё равно боевые действия закончатся дипломатическими переговорами. А не пора ли этот дипломатический путь уже включать, спрашивает Вовк.