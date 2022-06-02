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Автор Дмитрий Плотников

Генерал СБУ: "Пора договариваться, пока не потеряли очередные области"

Силовые структуры

Киеву уже пора переходить к дипломатии по завершению спецоперации, пока Армия России не взяла под контроль очередные области Украины.

Генерал СБУ: "Пора договариваться, пока не потеряли очередные области"

Об этом сообщил бывший начальник СУ СБУ Василий Вовк.

Он убеждён, что РФ не отказывается от плана по созданию Новороссии, куда вошёл бы Юго-восток Украины.

По словам силовика, Владимир Зеленский опять говорил, что всё равно боевые действия закончатся дипломатическими переговорами. А не пора ли этот дипломатический путь уже включать, спрашивает Вовк.

"Может, уже потихоньку нужно переходить, не оставляя стратегии освобождения наших территорий? Мы видим, что чем дальше, тем больше областей занимает Российская Федерация… Снова-таки, я видел этот план вживую — Новороссии. Я еще раз акцентирую, от этого плана Россия не отказалась", — подытожил экс-глава силовиков.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы василий вовк владимир зеленский
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