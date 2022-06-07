Заместитель главы администрации города Иван Ефимов заявил, что боевики ВСУ каждый день обстреливают город Первомайск в ЛНР.
Город Первомайск находится на линии разграничения Луганской Народной Республики (ЛНР). В беседе с ИА REGNUM заместитель главы Первомайска заявил, что по городу бьёт украинская артиллерия. Также нацисты направляют беспилотники на жилые кварталы и скидывают взрывные устройства на мирных жителей. Ефимов уточнил, что целями украинских нацистов становятся школы, детские сады, городская больница и иная инфраструктура.
"Город сейчас в плачевном состоянии, у нас более 1700 адресов подвергнуты разрушениям. Это и остекление, и попадания в крыши и пробоины в стенах. <…> Каждый день у нас новые разрушения, у нас много раненых, у нас есть погибшие мирные жители", — заявил Ефимов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.