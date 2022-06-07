Замглавы Ефимов: боевики ВСУ ежедневно обстреливают город Первомайск в ЛНР

Заместитель главы администрации города Иван Ефимов заявил, что боевики ВСУ каждый день обстреливают город Первомайск в ЛНР.

Город Первомайск находится на линии разграничения Луганской Народной Республики (ЛНР). В беседе с ИА REGNUM заместитель главы Первомайска заявил, что по городу бьёт украинская артиллерия. Также нацисты направляют беспилотники на жилые кварталы и скидывают взрывные устройства на мирных жителей. Ефимов уточнил, что целями украинских нацистов становятся школы, детские сады, городская больница и иная инфраструктура.

"Город сейчас в плачевном состоянии, у нас более 1700 адресов подвергнуты разрушениям. Это и остекление, и попадания в крыши и пробоины в стенах. <…> Каждый день у нас новые разрушения, у нас много раненых, у нас есть погибшие мирные жители", — заявил Ефимов.