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На месте бывших позиций ВСУ теперь 40-метровая воронка

Силовые структуры

В Харьковской области, на территории села Долгенькое обнаружена воронка впечатляющих размеров, диаметр которой составляет около 40 метров.

На месте бывших позиций ВСУ теперь 40-метровая воронка

Об этом сообщило издание avia. pro.

По информации, раньше тут размещались склады с техникой и оружием Вооружённых сил Украины. По всей вероятности, после точного удара от складских помещений ничего не осталось — настолько мощным был удар.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что диаметр воронки после сильного взрыва — не менее 40 метров. Пока точно не установлено, находилось ли здесь вооружение или же его украинские военные заранее переместили в другое место.

Также сообщается, что складских ангаров тут было немало. Однако после взрыва ударная волна буквально смела постройки.

Эксперты пока определяют, из какого точно оружия российская армия нанесла такой мощный удар.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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