Семья сдавшегося в плен британского наёмника надеется на его возвращение

Родственники сдавшегося в плен в ДНР наёмника из Великобритании Эйдена Аслина, воевавшего на стороне нацистов, надеятся на его возвращение домой.

Семья наёмника якобы работает с британским МИД и украинскими властями, чтобы они посодействовали в освобождении.

"Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят", — цитирует слова родственников канал Sky News.

Напомним, Эйден Аслин сдался в плен в Мариуполе в апреле. Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что "наёмники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет — долгий срок в тюрьме". Не имеют они статуса комбатантов по международному гуманитарному праву, отметили в ведомстве.

7 июня зампремьера Британии Доминик Рааб сообщил, что правительство желает опротестовать уголовное дело в отношении Аслина.

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству НС ДНР Елена Шишкина ранее заявляла, что наёмники, участвовавшие в боевых действиях на стороне киевского режима, обмену не подлежат.