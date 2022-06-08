Родственники сдавшегося в плен в ДНР наёмника из Великобритании Эйдена Аслина, воевавшего на стороне нацистов, надеятся на его возвращение домой.
Семья наёмника якобы работает с британским МИД и украинскими властями, чтобы они посодействовали в освобождении.
"Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят", — цитирует слова родственников канал Sky News.
Напомним, Эйден Аслин сдался в плен в Мариуполе в апреле. Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что "наёмники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет — долгий срок в тюрьме". Не имеют они статуса комбатантов по международному гуманитарному праву, отметили в ведомстве.
7 июня зампремьера Британии Доминик Рааб сообщил, что правительство желает опротестовать уголовное дело в отношении Аслина.
Председатель комитета по уголовному и административному законодательству НС ДНР Елена Шишкина ранее заявляла, что наёмники, участвовавшие в боевых действиях на стороне киевского режима, обмену не подлежат.
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