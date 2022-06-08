Главной целью первого этапа военной спецоперации на Украине был Донбасс, поскольку именно там находились самые мощные и боеспособные бригады ВСУ. Они были скованы, оперативно окружены и в ряде мест блокированы российскими войсками. Об этом рассказал полковник запаса Геннадий Алёхин.
Определённые коррективы в ходе планирования есть, однако, очевидно, что основные действия ведутся в Донбассе, заметил эксперт.
Он считает, что главные переломные моменты должны произойти в районе Славянска и Краматорска, где заняла оборону мощная группировка ВСУ. Туда армия России наступает со стороны Изюма.
По мнению Алёхина, далее последуют третий и четвертый этапы СВО.
Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что операция на Украине давно бы закончилась, если бы Запад не вмешивался в конфликт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.