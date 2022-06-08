Алёхин: перелом во втором этапе СВО произойдёт в районе Славянска и Краматорска

Главной целью первого этапа военной спецоперации на Украине был Донбасс, поскольку именно там находились самые мощные и боеспособные бригады ВСУ. Они были скованы, оперативно окружены и в ряде мест блокированы российскими войсками. Об этом рассказал полковник запаса Геннадий Алёхин.

Определённые коррективы в ходе планирования есть, однако, очевидно, что основные действия ведутся в Донбассе, заметил эксперт.

Он считает, что главные переломные моменты должны произойти в районе Славянска и Краматорска, где заняла оборону мощная группировка ВСУ. Туда армия России наступает со стороны Изюма.

По мнению Алёхина, далее последуют третий и четвертый этапы СВО.

Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что операция на Украине давно бы закончилась, если бы Запад не вмешивался в конфликт.