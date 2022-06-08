Спецоперация на Украине затягивается из-за того, что страны Запада продолжают масштабные поставки вооружения Киеву. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов.
Столь откровенного вмешательства Запада в украинский конфликт никто не ожидал, заметил эксперт. Спецоперация давно бы уже завершилась, а её задачи были бы выполнены, если бы ВС Украины использовали только своё вооружение, а не оружие НАТО, пояснил он.
По его словам, перестройка российской экономики на военный лад завершится к концу года. Россия будет готова, но не к затягиванию конфликта на несколько лет, а к спокойному функционированию и развитию в условиях организованной Западом блокады, заключил историк.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.