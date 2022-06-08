Кнутов: спецоперация на Украине затягивается из-за поставок оружия НАТО

Спецоперация на Украине затягивается из-за того, что страны Запада продолжают масштабные поставки вооружения Киеву. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов.

Столь откровенного вмешательства Запада в украинский конфликт никто не ожидал, заметил эксперт. Спецоперация давно бы уже завершилась, а её задачи были бы выполнены, если бы ВС Украины использовали только своё вооружение, а не оружие НАТО, пояснил он.

По его словам, перестройка российской экономики на военный лад завершится к концу года. Россия будет готова, но не к затягиванию конфликта на несколько лет, а к спокойному функционированию и развитию в условиях организованной Западом блокады, заключил историк.