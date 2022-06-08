Усовершенствованный танк Т-90М поступил на вооружение российской армии.
Эта техника уже превосходно показала себя в специальной операции на Украине, сообщает американский портал 19FortyFive.
Эксперты журнала отмечают современность военной техники, которую уже не нельзя причислять к третьему поколению.
После модернизации танк получил систему динамической защиты "Реликт". Данный комплекс призван защитить Т-90М от бронебойных снарядов. Машина также приобрела противокумулятивные решетчатые экраны.
Если говорить о вооружении, то пушка 2А82-1М может "похвастаться" серьёзной дальностью стрельбы, а также точностью.
Американские аналитики подытожили, что после "рестайлинга" Т-90М стал похож на знаменитый Т-14 ("Армата"), но проще в обслуживании и дешевле.
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