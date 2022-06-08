Минобороны России показало работу вертолётов Ми-35 в СВО

Министерство обороны России опубликовало видеокадры работы экипажей многоцелевых ударных вертолётов Ми-35.

Военные машины армейской авиации Западного Военного округа показаны в ходе специальной операции России на Украине. Видео размещено на официальном канале Минобороны.

"В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ", — сказано в комментарии к видеоролику.

Ударный Ми-35 оборудован современными приборами и прицельным комплексом. Имеет подвижную спаренную 23-мм пушку. Уходить от ракет вертолёту помогает бортовая система, выжигающая "начинку" у летящего снаряда. В итоге ракета падает, не долетев до цели.

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