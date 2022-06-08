Сивков: ВСУ разработали новую стратегию в ходе СВО на Украине

На данный момент союзные войска постепенно продвигаются вперёд: активные боевые действия идут в районе Авдеевки. По мнению военного эксперта Константина Сивкова, командование ВСУ осознаёт, что после разгрома украинской группировки на Донецкой дуге боеспособных частей практически не останется.

Сивков отмечает, что украинская армия изменила свою стратегию. Сейчас противник пытается как можно сильнее затянуть бои в районе Донецкой дуги, чтобы в это время сформировать "вторую армию". Основной задачей ВСУ является сохранение киевского режима.

"Даже если на левобережной Украине будут наши, а на правобережной Украине будут они, то там будет создан нацистский режим, который будет куда более страшным и жёстким, чем тот, который был до этого", — сообщает Сивков в программе "Полный контакт".

Он убеждён, что российские войска должны выйти на западные границы Украины, поскольку только в таком случае задача по денацификации будет выполнена.

"Иначе мы получим все тоже самое нацистское государство, только еще более зверское и жесткое", — констатировал Сивков в беседе с Владимиром Соловьёвым.