В ISW опровергли данные Киева о возвращении ВСУ большей части Северодонецка

Американские эксперты опубликовали очередную сводку о положении дел в Донбассе, где опровергли заявления Киева о том, что украинские войска якобы отбили жилые районы Северодонецка.

"Российские войска установили контроль над большей частью жилого сектора Северодонецка и провели атаки по украинским позициям в промышленной зоне", — отмечается в сводке ISW.

В это время киевское руководство по-прежнему отказывается признавать, что городские кварталы города потеряны. Кроме того, командование ВСУ не упомянает о том, что Святогорск также перешёл под контроль союзных войск России и Народной милиции.