Американские эксперты опубликовали очередную сводку о положении дел в Донбассе, где опровергли заявления Киева о том, что украинские войска якобы отбили жилые районы Северодонецка.
"Российские войска установили контроль над большей частью жилого сектора Северодонецка и провели атаки по украинским позициям в промышленной зоне", — отмечается в сводке ISW.
В это время киевское руководство по-прежнему отказывается признавать, что городские кварталы города потеряны. Кроме того, командование ВСУ не упомянает о том, что Святогорск также перешёл под контроль союзных войск России и Народной милиции.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.