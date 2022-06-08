Российские военные с помощью высокоточных ракет нанесли удар по бронетанковому заводу в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
На брифинге он пояснил, что в цехах этого предприятия осуществлялись ремонт и восстановление танков и другой бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесён удар по бронетанковому заводу", — сказал Конашенков.
Помимо этого, официальный представитель Минобороны отметил, что ВС РФ уничтожили два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, батарею реактивных систем залпового огня "Ураган", четыре склада с вооружением и боеприпасами, хранилище топлива для техники украинской армии.
Ранее Конашенков заявил о значительных потерях ВСУ при освобождении Святогорска Вооружёнными силами РФ. По его словам, в ходе боёв погибли более 300 националистов.
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