Потери украинских войск в ходе освобождения Святогорска российскими военными составили свыше 300 националистов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут значительные потери живой силы и техники в Донбассе.
"Только при освобождении Святогорска в ДНР за три дня боёв потери украинских войск составили более 300 националистов", — подтвердил Конашенков на брифинге.
Он добавил, что ВСУ также потеряли шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и миномётов, четыре установки реактивной системы залпового огня "Град" и свыше 20 единиц автомобильной техники.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении Святогорска и Красного Лимана от националистов в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.