Минобороны: более 300 националистов погибли при освобождении ВС РФ Святогорска

Потери украинских войск в ходе освобождения Святогорска российскими военными составили свыше 300 националистов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут значительные потери живой силы и техники в Донбассе.

"Только при освобождении Святогорска в ДНР за три дня боёв потери украинских войск составили более 300 националистов", — подтвердил Конашенков на брифинге.

Он добавил, что ВСУ также потеряли шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и миномётов, четыре установки реактивной системы залпового огня "Град" и свыше 20 единиц автомобильной техники.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении Святогорска и Красного Лимана от националистов в ходе спецоперации по демилитаризации Украины.