В Мариуполе обнаружили коробки от патронов из США с экспансивными пулями

Коробки от патронов из США с экспансивными пулями обнаружили в здании бывшего городского управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе.

Калибр патронов (5,45x39) соответствует большинству автоматов семейства Калашникова, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

"На коробках от патронов стоит логотип американской Hornady Manufacturing Company, которая является поставщиком боеприпасов для ряда стран НАТО", — сообщает агентство.

Экспансивные пули на протяжении более чем 120 лет запрещены к использованию в ходе ведения боевых действий. По мнению экспертов, такие боеприпасы, обладающие высоким травмирующим эффектом, могли быть использованы против мирного населения Мариуполя в случае протестов.

Кроме того, специалисты отмечают, что экспансивные пули разрушаются лишь при попадании в цель, поэтому следователям в дальнейшем сложно определить, из какого оружия производился выстрел.