Коробки от патронов из США с экспансивными пулями обнаружили в здании бывшего городского управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе.
Калибр патронов (5,45x39) соответствует большинству автоматов семейства Калашникова, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
"На коробках от патронов стоит логотип американской Hornady Manufacturing Company, которая является поставщиком боеприпасов для ряда стран НАТО", — сообщает агентство.
Экспансивные пули на протяжении более чем 120 лет запрещены к использованию в ходе ведения боевых действий. По мнению экспертов, такие боеприпасы, обладающие высоким травмирующим эффектом, могли быть использованы против мирного населения Мариуполя в случае протестов.
Кроме того, специалисты отмечают, что экспансивные пули разрушаются лишь при попадании в цель, поэтому следователям в дальнейшем сложно определить, из какого оружия производился выстрел.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.