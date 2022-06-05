В здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе найдены стрелянные гильзы от американских снайперских патронов.
Рядом с гильзами находились коробки от патронов 308-го калибра ("Винчестер"), снабжённые экспансивными пулями, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
"Такие пули при попадании в тело раскрываются и наносят дополнительный урон", — сообщает агентство.
Патроны произвела американская компания DesertTech. Поставки продукции были организованы при поддержке Госдепа и Министерства торговли США.
В общей сложности в здании СБУ обнаружили девять стрелянных гильз 308-го калибра ("Винчестер") и одну 338-го калибра ("Лапуа-Магнум") от дальнобойного снайперского патрона.
Ранее сообщалось, что в промзоне мариупольского завода "Азовсталь" российские военные нашли американский бронеавтомобиль "Хаммер" (HMMWV, Humvee) армейской модификации. Повреждённая машина находилась между корпусами комбината под открытым небом.
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