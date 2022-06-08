Киев обвинил Запад в поставках устаревшей военной техники времён СССР

Между Киевом и странами коллективного Запада назревает конфликт из-за поставок вооружения для ВСУ. Изначально некоторые западные страны говорили, что для использования современного оружия украинским военным необходимо пройти обучение. Затем киевские союзники заявили, что из-за поставок на Украину истощается военный потенциал самих поставщиков.

Сербское издание Вечерње новости отмечает, что ВСУ получили от Запада больше всего оружия советского производства. Этот факт вызывает недовольство со стороны Киева. Таким образом многие страны Европы освобождали свои военные склады от устаревшего вооружения, которое уже давно непригодно для ведения боевых действий.

Однако власти Незалежной продолжают требовать от Запада современную военную технику, угрожая "образцово-показательной истерикой". Однако ни США, ни ЕС не спешат выполнять условия Украины.