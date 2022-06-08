Захарова: Украина продолжает привлекать к боевым действиям террористов ИГИЛ*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что украинские власти вербуют иностранных наёмников. Как подчеркнула дипломат, Киев привлекает к боевым действиям беженцев из Афганистана и радикалов террористического движения ИГИЛ*.

"Вербовка наёмников и так называемых "добровольцев" не прекращается. Наиболее активно рекрутируют афганских беженцев и что тоже симптоматично — недобитых в Сирии игиловцев*", — заявила представитель внешнеполитического ведомства во время брифинга.

По словам Захаровой, число украинских солдат резко уменьшается, поэтому армии страны необходимы иностранные боевики. Как отметила российский дипломат, в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ завербовали более 6,5 тысяч наёмников из Штатов, Бразилии, Израиля, Польши, Канады и Чехии. Также в боевых действиях на Украине принимают участие граждане Бразилии и Юной Кореи, сказала представитель МИД России.

Ранее в Veterans Today сообщили, что американские боевики симулируют травмы с целью покинуть поле боя на Украине.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ