По мнению полковника в отставке Анатолия Матвийчука, после освобождения Святогорска союзные войска направятся на Краматорск и Славянск. Он отметил, что взятие города на севере ДНР позволит окончательно заблокировать важную для ВСУ дорогу Северодонецк — Лисичанск — Артёмовск, а также группировка противника в регионе окажется в окружении.
"Северодонецк мы практически полностью зачистили, осталась только промзона, далее Лисичанск. Добиваем засевшие там группировки и затем пойдём на Краматорск и Славянск. Будем добивать их", — объяснил военный эксперт в беседе с URA.RU.
Матвийчук не исключает, что после освобождения Краматорска российские войска пойдут на Харьков и Запорожье. По мнению эксперта, взятие под контроль Одессы и Николаева будет уже следующей задачей в ходе военной спецоперации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.