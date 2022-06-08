Полковник Матвийчук: после освобождения Святогорска ВС РФ направятся на Славянск

По мнению полковника в отставке Анатолия Матвийчука, после освобождения Святогорска союзные войска направятся на Краматорск и Славянск. Он отметил, что взятие города на севере ДНР позволит окончательно заблокировать важную для ВСУ дорогу Северодонецк — Лисичанск — Артёмовск, а также группировка противника в регионе окажется в окружении.

"Северодонецк мы практически полностью зачистили, осталась только промзона, далее Лисичанск. Добиваем засевшие там группировки и затем пойдём на Краматорск и Славянск. Будем добивать их", — объяснил военный эксперт в беседе с URA.RU.

Матвийчук не исключает, что после освобождения Краматорска российские войска пойдут на Харьков и Запорожье. По мнению эксперта, взятие под контроль Одессы и Николаева будет уже следующей задачей в ходе военной спецоперации.