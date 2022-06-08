ВС РФ уничтожили пограничный пункт ВСУ в Бачевске Сумской области

Российские войска нанесли удар по месту размещения украинских силовиков в Сумской области. Пограничный пункт находился в селе Бачевск, которое относится к Глуховскому району области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Со стороны России на этом направлении расположен пограничный пункт Троебортное Брянской области.

Изначально один из корпусов в Сумской области использовался для размещения нелегальных мигрантов, затем его отдали в распоряжение боевикам ВСУ и отряду территориальной обороны.