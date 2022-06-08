Союзные силы России и республиканской Народной милиции разгромили очередной военный объект украинской армии. Националисты отряда так называемой территориальной обороны придерживаются циничной тактике, скрываясь в детских садах, школах и больницах. Однако российской армии удаётся раскрыть местонахождение опорных пунктов противника.
В Телеграм-канале "Артёмовск — Бахмут" появилась информация, что украинские силовики разместились в одной из местных школ. Союзные войска ликвидировали военный объект противника.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.