Junge Welt: жительница Донецка заявила, что оружие НАТО не спасает Украину

Жительница Донецка Екатерина Андреева в беседе с журналистами заявила, что все понимали последствия поставок западного вооружения на Украину. Женщина отметила, что сейчас ежедневно украинские боевики обстреливают мирное население с помощью оружия НАТО. Раньше в Донецке были места, где можно спрятаться от ударов, однако теперь ВСУ обстреливают не только окраины города, но и центр из американских гаубиц М777.

"Наша жизнь стала намного опаснее. В субботу обстрелу ракетами "Град" подверглись жилые дома, школы и детский сад. Атаки участились с 17 февраля — то есть ухудшение началось за неделю до начала спецоперации", — сообщила женщина.

Самой большой проблемой на данный момент является водоснабжение. В результате обстрелов со стороны ВСУ был повреждён один из водопроводов. Жители многих районов остались без воды. Екатерина убеждена, что тяжёлое вооружение НАТО только усугубило обстановку.

"Оно убивает нас. Оно не спасает Украину. По-настоящему антивоенная позиция не должна игнорировать тот факт, что украинская армия и националистические батальоны вот уже восемь лет терроризируют людей в Донбассе", — заключила Андреева в беседе с изданием Junge Welt.