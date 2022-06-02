Военкор Поддубный: ВС РФ уничтожили 10 гаубиц США М777

Вооружённые силы России продолжают уничтожать оружие, которое Запад посылает украинской армии. В Николаевской области ликвидирована партия американских гаубиц М777, оказавшаяся в распоряжении подразделений ВСУ. Эта техника уже не сможет выйти на позиции, сообщает военный корреспондент Евгений Поддбуный со ссылкой на источники с мест.

По информации репортёра, ударами российской армии по расположениям противника в населённом пункте Жовтневое было уничтожено порядка десяти орудий.

Журналист добавил, что потери украинской стороны в живой силе также измеряются десятками. Много убитых и раненых.

"По предварительным данным, ликвидировано не менее 80 украинских военных, более полусотни — "трёхсотые"", — сообщил военкор.

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