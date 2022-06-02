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Автор Максим Александров

Военкор Поддубный: ВС РФ уничтожили 10 гаубиц США М777

Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают уничтожать оружие, которое Запад посылает украинской армии. В Николаевской области ликвидирована партия американских гаубиц М777, оказавшаяся в распоряжении подразделений ВСУ. Эта техника уже не сможет выйти на позиции, сообщает военный корреспондент Евгений Поддбуный со ссылкой на источники с мест.

Военкор Поддубный: ВС РФ уничтожили 10 гаубиц США М777

По информации репортёра, ударами российской армии по расположениям противника в населённом пункте Жовтневое было уничтожено порядка десяти орудий.

Журналист добавил, что потери украинской стороны в живой силе также измеряются десятками. Много убитых и раненых.

"По предварительным данным, ликвидировано не менее 80 украинских военных, более полусотни — "трёхсотые"", — сообщил военкор.

Ранее автор проекта WarGonzo Семён Пегов рассказал об уничтожении девяти польских наёмников в Харьковской области.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша всу украина евгений поддубный
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