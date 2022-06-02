Вооружённые силы России продолжают уничтожать оружие, которое Запад посылает украинской армии. В Николаевской области ликвидирована партия американских гаубиц М777, оказавшаяся в распоряжении подразделений ВСУ. Эта техника уже не сможет выйти на позиции, сообщает военный корреспондент Евгений Поддбуный со ссылкой на источники с мест.
По информации репортёра, ударами российской армии по расположениям противника в населённом пункте Жовтневое было уничтожено порядка десяти орудий.
Журналист добавил, что потери украинской стороны в живой силе также измеряются десятками. Много убитых и раненых.
"По предварительным данным, ликвидировано не менее 80 украинских военных, более полусотни — "трёхсотые"", — сообщил военкор.
Ранее автор проекта WarGonzo Семён Пегов рассказал об уничтожении девяти польских наёмников в Харьковской области.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.