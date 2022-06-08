Наёмники из Британии и Марокко в суде ДНР признали себя виновными

Верховный суд Донецкой Народной Республики начал рассматривать дела наёмников из Великобритании и Марокко, которые принимали участие в боевых действиях в СВО на стороне киевского режима.

Сообщается, что в ходе заседания гражданин Марокко Саадун Брагим признал себя виновным в действиях, направленных на захват власти. Максимальное наказание по этой статье предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества.

Наёмник из Британии Шон Пиннер признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти. Максимальное наказание по этой статье предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества.

Пресс-служба суда отмечает, что сегодня, 8 июня, в рамках процесса прошли прения сторон.